Digital Combat Simulator World (DCS World) 2.5 - бесплатная компьютерная игра, симулятор боевых действий.
Цель проекта DCS - реалистичное моделирование боевых машин мира: самолетов, вертолетов, бронемашин, кораблей и другой техники. В комплект бесплатной игры входит карта Кавказа с побережьем Черного моря, которая включает часть территории России, Грузии, Турции, а также полностью Абхазию и Осетию. В игре изначально доступны два самолета: российский штурмовик Су-25Т и американский поршневый истребитель времен Второй мировой войны P-51D Mustang в гражданском варианте. Для покупки доступны еще более двух десятков самолетов и вертолетов.
DCS: Огневой рубеж 1.5 - выбор тех, кто хочет разнообразить будни виртуального пилота и взять командование войсками на себя. Планируйте собственные операции, отрабатывайте тактику и координируйте действия дружественной авиации. А когда захочется самолично ринуться в бой, займите место в любом из наземных юнитов.