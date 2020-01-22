Digital Combat Simulator World

Digital Combat Simulator World (DCS World) 2.5 - бесплатная компьютерная игра, симулятор боевых действий.

Цель проекта DCS - реалистичное моделирование боевых машин мира: самолетов, вертолетов, бронемашин, кораблей и другой техники. В комплект бесплатной игры входит карта Кавказа с побережьем Черного моря, которая включает часть территории России, Грузии, Турции, а также полностью Абхазию и Осетию. В игре изначально доступны два самолета: российский штурмовик Су-25Т и американский поршневый истребитель времен Второй мировой войны P-51D Mustang в гражданском варианте. Для покупки доступны еще более двух десятков самолетов и вертолетов.